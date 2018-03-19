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Конте — о жеребьёвке Кубка Англии: «Не забывайте, что „Манчестер Сити“ проиграл „Уигану“
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Конте — о жеребьёвке Кубка Англии: «Не забывайте, что „Манчестер Сити“ проиграл „Уигану“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка Англии.
Напомним, «пенсионеры» в полуфинале турнира сразятся с «Саутгемптоном».
"На этой стадии сложно рассчитывать на лёгкого соперника. Не забывайте, что «Манчестер Сити» вылетел из турнира, проиграв «Уигану». Мы должны быть готовы сражаться, чтобы постараться выйти в финал второй год подряд. Это будет важно для нас, но мы знаем, что настрой «Саутгемптона» будет соответствующим", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
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