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Кар. Плишкова, Квитова, Вихлянцева, Александрова сыграют на турнире в Праге
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Кар. Плишкова, Квитова, Вихлянцева, Александрова сыграют на турнире в Праге 

Чемпионат.com 1 час назад
Стал известен состав участниц турнира в Праге, который пройдёт с 30 апреля по 5 мая. Участие в соревнованиях примут чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Люси Шафаржова, австралийки Дарья Гаврилова и Саманта Стосур, представительница Беларуси Александра Саснович.
Россию представят Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова, сообщает пресс-служба соревнований.
Действующей победительницей турнира в Праге является немецкая теннисистка Мона Бартель, которая также сыграет в столице Чехии в 2018 году.
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