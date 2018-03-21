Кар. Плишкова, Квитова, Вихлянцева, Александрова сыграют на турнире в Праге 

Стал известен состав участниц турнира в Праге, который пройдёт с 30 апреля по 5 мая. Участие в соревнованиях примут чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Люси Шафаржова, австралийки Дарья Гаврилова и Саманта Стосур, представительница Беларуси Александра Саснович.
Россию представят Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова, сообщает пресс-служба соревнований.
Действующей победительницей турнира в Праге является немецкая теннисистка Мона Бартель, которая также сыграет в столице Чехии в 2018 году.