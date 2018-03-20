Российские теннисисты узнали соперников на турнире ATP в Майями

Медведев встретится с греком с российскими корнями Стефаносом Циципасом, а Донской сыграет со словенцем Аляжем Бедене.

Южный проведет поединок с аргентинцем Гидо Пельей, а Рублев стартует с матча против хорвата Иво Карловича либо канадца Вашека Поспишила.

Турнир в Майями пройдет с 17 марта по 1 апреля.

Ранее соперниц в Маяйми узнали российские теннисистки.