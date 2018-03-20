Российские теннисисты узнали соперников на турнире ATP в Майями 

Российские теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской, Михаил Южный и Андрей Рублев узнали имена соперников на турнире серии ATP Masters в Майями, сообщает "Советский спорт".
Хачанов встретится либо с представляющим Казахстан Михаилом Кукушкиным, либо с румыном Мариушем Копилом.
Медведев встретится с греком с российскими корнями Стефаносом Циципасом, а Донской сыграет со словенцем Аляжем Бедене.
Южный проведет поединок с аргентинцем Гидо Пельей, а Рублев стартует с матча против хорвата Иво Карловича либо канадца Вашека Поспишила.
Турнир в Майями пройдет с 17 марта по 1 апреля.
Ранее соперниц в Маяйми узнали российские теннисистки.