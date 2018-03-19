Касаткина поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA 

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 марта японка Наоми Осака поднялась на шестую строчку, россиянка Дарья Касаткина — на седьмую.
Чемпионская гонка WTA. 19 марта 1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2750. 2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2320. 3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 1840. 4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1540. 5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1500. 6 (25). Наоми Осака (Япония) — 1431. 7 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1213. 8 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1131. 9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 1035. 10 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 951. … 52 (51). Анна Блинкова (Россия) — 298… 56 (62). Елена Веснина (Россия) — 292… 58 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 270… 62 (53). Мария Шарапова (Россия) — 251… 66 (77). Софья Жук (Россия) — 233… 90 (77). Екатерина Александрова (Россия) — 168.