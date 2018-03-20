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С. Уильямс: я очень рада, что теннисный турнир останется в Майами
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С. Уильямс: я очень рада, что теннисный турнир останется в Майами 

Чемпионат.com 7 часов назад
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала информацию о том, что теннисный турнир Miami Open в 2019 году переедет из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс».
«Мы хотим, чтобы турнир в Майами был лучшим, чтобы все игроки стремились принять участие в этих соревнованиях и говорили: «Мы никогда не пропустим этот турнир». Я очень рада, что этот турнир останется в Майами. Именно здесь я выиграла больше всего титулов. Я всегда чувствовала, что соревнования должны остаться здесь», — сказала Уильямс в интервью пресс-службе турнира.
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