С. Уильямс: я очень рада, что теннисный турнир останется в Майами

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала информацию о том, что теннисный турнир Miami Open в 2019 году переедет из Ки-Бискейна на Hard Rock Stadium в районе Майами Гарденс, где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс».

«Мы хотим, чтобы турнир в Майами был лучшим, чтобы все игроки стремились принять участие в этих соревнованиях и говорили: «Мы никогда не пропустим этот турнир». Я очень рада, что этот турнир останется в Майами. Именно здесь я выиграла больше всего титулов. Я всегда чувствовала, что соревнования должны остаться здесь», — сказала Уильямс в интервью пресс-службе турнира.