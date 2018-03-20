В Косино-Ухтомском районе провели турнир по хоккею

Межрайонный турнир по хоккею посвятили выборам Президента страны. Он состоялся в субботу. Участником мог стать каждый желающий в возрасте от четырнадцати лет. Соревновались четыре команды. Три команды были из Косино-Ухтомского района и одна команда прибыла из Новокосино. Победителями стали «Борбры». Ребята участвовали в турнире первый раз, но это не помешало им стать первыми. Второе место досталось игрокам из Новокосино. Третьими стали хоккеисты из «Триумфа». Также был назван лучший игрок. Им стал Анатолий Барков , он забил восемь шайб. Победители турнира получили полезные призы— шайбы, рюкзаки.

Отметим, что это спортивное мероприятие провели на катке «Метеор», который находится на Лухмановской, 35. Турнир организован был спортивно-досуговым центром «Триумф». Кстати, такие соревнования проходят зимой каждую третью среду месяца.