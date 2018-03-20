В Косино-Ухтомском районе провели турнир по хоккею 

Межрайонный турнир по хоккею посвятили выборам Президента страны. Он состоялся в субботу. Участником мог стать каждый желающий в возрасте от четырнадцати лет. Соревновались четыре команды. Три команды были из Косино-Ухтомского района и одна команда прибыла из Новокосино. Победителями стали «Борбры». Ребята участвовали в турнире первый раз, но это не помешало им стать первыми. Второе место досталось игрокам из Новокосино. Третьими стали хоккеисты из «Триумфа». Также был назван лучший игрок. Им стал Анатолий Барков, он забил восемь шайб. Победители турнира получили полезные призы— шайбы, рюкзаки.
Отметим, что это спортивное мероприятие провели на катке «Метеор», который находится на Лухмановской, 35. Турнир организован был спортивно-досуговым центром «Триумф». Кстати, такие соревнования проходят зимой каждую третью среду месяца.