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Бушар стартовала с победы в квалификации Miami Open
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Бушар стартовала с победы в квалификации Miami Open 

Чемпионат.com 6 часов назад
Канадская теннисистка Эжени Бушар (114) в первом раунде квалификации турнира Miami Open нанесла поражение американке Александре Киик (357) со счётом 6:2, 6:2.
Матч продлился 1 час и 7 минут. Бушар выполнила семь эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. Канадская теннисистка реализовала пять брейков.
За выход в основную сетку турнира Бушар поспорит с Ребеккой Петерсон из Швеции. Miami Open продлится с 19 марта по 1 апреля. В прошлом году женский турнир выиграла Йоханна Конта, победившая в финале Каролин Возняцки. Призовой фонд Miami Open составляет почти $ 8 млн
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