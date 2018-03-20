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Федерер: я с нетерпением жду старта второго розыгрыша Кубка Лейвера
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Федерер: я с нетерпением жду старта второго розыгрыша Кубка Лейвера 

Чемпионат.com 5 часов назад
Швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил Чикаго (США), где проводились официальные мероприятия, связанные с организацией второго розыгрыша Кубка Лейвера. Участие в мероприятии также принял легендарный теннисист Род Лейвер, 7-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой и первая ракетка Австралии Ник Кирьос.
«Мне очень приятно быть сегодня в Чикаго, чтобы объявить о начале подготовки к Кубку Лейвера. Первый турнир в Праге получился весьма успешным, он понравился игрокам и болельщикам. И теперь я с нетерпением жду начала очередного розыгрыша турнира в Чикаго — городе, в котором очень любят спорт. Выступление за сборную Европы с капитаном в лице легендарного Бьорна Борга, выигрыш первого в истории Кубка Лейвера стали для меня невероятным опытом», — цитирует Федерера пресс-служба турнира.
Также Федерер отметил, что было необычно играть в одной команде с теми теннисистами, которые обычно являются его соперниками. «Обычно я играю против Надаля, Чилича, Зверева, Тима, Бердых, но тогда они были на моей стороне, поддерживали и болели за меня, это было невероятно», — сказал швейцарец.
Организаторов второго Кубка Лейвера в Чикаго приветствовал мэр города Рам Эмануэль. Старт подготовки к турниру был дан после символического обмена ударами Федерера и Кирьоса.
Кубок Лейвера — международный теннисный турнир, в котором участвуют сборные Европы и остального мира. В каждую команду входят по шесть игроков. Турнир проводится ежегодно за исключением сезонов, в которых проводятся летние Олимпийские игры. В течение трёх дней в рамках турнира проходит 12 матчей. За победу в каждом матче команда получает одно очко. Капитаном европейской сборной является Борн Борг. Сборную остального мира возглавляет Джон Макинрой.
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