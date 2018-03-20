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В турнире по чир-спорту команды из школы №1981 завоевали призовые места
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В турнире по чир-спорту команды из школы №1981 завоевали призовые места 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
11 марта, во Дворце Спорта «Динамо», прошёл турнир по чир-Спорту, отбор на Первенство Центрального Федерального Округа. В турнире принимали участие учащиеся школы № 1981. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
От школы № 1981 в турнире участвовало три команды: «Фокси», «Лисса», «3Д». Всего 40 человек. Возраст участников от 5 до 12 лет. Из шести заявленных номинаций, в пяти стали призёрами. В общей сложности на всех — два вторых и три третьих места. Поздравляем наших спортсменок и неутомимых болельщиков.
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