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Первой соперницей Возняцки на турнире в Майами будет Пуиг
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Первой соперницей Возняцки на турнире в Майами будет Пуиг 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг вышла во второй круг турнира в Майами, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Олимпийская чемпионка 2016 года дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в третий круг Пуиг поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (2).
Майами. Женщины. Первый круг Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Кэйти Бултер (Великобритания, Q) — 6:4, 7:5.
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