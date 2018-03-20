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Возняцки, Кузнецова и Макарова сыграют на турнире в Стамбуле
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Возняцки, Кузнецова и Макарова сыграют на турнире в Стамбуле 

Чемпионат.com 7 часов назад
Стал известен заявочный список соревнований WТА в Стамбуле, которые пройдут на грунте с 23 по 29 апреля. Лидером посева должна стать вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, единственная представительница топ-10.
Также в списке участниц значатся три россиянки: Светлана Кузнецова (18-й номер рейтинга WТА), Екатерина Макарова (37) и Екатерина Александрова (82).
Действующей чемпионкой соревнований является украинка Элина Свитолина, уверенно переигравшая в финале бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:4.
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