Возняцки проиграла Пуиг в Майами, Мартич и Мертенс вышли в третий круг 

Датчанка Каролина Возняцки (2) в своём первом матче на турнире в Майами уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 0:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. 24-летняя олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, занимающая 82-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнтов из 7 и проиграла 4 гейма на своей подаче. Следующей оппоненткой Пуиг станет гречанка Мария Саккари.
Хорватка Петра Мартич оказалась сильнее француженки Кристины Младенович (15) со счётом 3:6, 6:4, 6:2. За выход в четвёртый круг Петра поспорит с австралийкой Эшли Барти (21). Бельгийка Элисе Мертенс (22) взяла верх над американкой Бернардой Перой (WC) — 7:6, 6:3.