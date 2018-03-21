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Возняцки: теперь на турнирах «Большого шлема» мои ощущения будут другими
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Возняцки: теперь на турнирах «Большого шлема» мои ощущения будут другими 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Датская теннисистка Каролина Возняцки в преддверии старта на турнире в Майами предположила, какие ощущения теперь будет испытывать на соревнованиях «Большого шлема» после победы на Australian Open.
«Думаю, когда я отправлюсь на следующий турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции, — ощущения уже будут другими. Я буду чувствовать меньше давления. Это главное отличие после победы на Australian Open.
Мой настрой на турнир в Майами будет таким же, как на соревнования «Большого шлема». Я ко всем турнирам подхожу одинаково", — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.
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