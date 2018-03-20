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Канепи снялась с матча с Макхэйл в Майами, ведя 3:1 в первом сете
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Канепи снялась с матча с Макхэйл в Майами, ведя 3:1 в первом сете 

Чемпионат.com 5 часов назад
Эстонка Кайя Канепи получила травму в середине первого сета матча стартового круга турнира в Майами с американкой Кристиной Макхэйл. Кайя сделала брейк и повела со счётом 3:1, после чего приняла решение об отказе от продолжения борьбы. К этому моменту теннисистки провели на корте 31 минуту. 32-летняя уроженка Хаапсалу располагается 59-й позиции в женской табели о рангах.
25-летняя представительница США, занимающая 91-е место в рейтинге WТА, во втором круге встретится с чешкой Барборой Стрыцовой (25).
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