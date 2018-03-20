Чилич отправится в Стамбул для защиты прошлогоднего титула 

Стал известен заявочный список теннисистов на турнир категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), который состоится на грунтовых кортах с 30 апреля по 6 мая, перед «Мастерс 1000» в Мадриде. Первым сеяным станет хорват Марин Чилич, в данный момент являющийся третьей ракеткой мира.
Также в Стамбуле сыграют серб Филип Краинович, босниец Дамир Джумхур, хорват Борна Чорич, уругваец Пабло Куэвас, словенец Аляж Бедене, украинец Александр Долгополов, итальянцы Паоло Лоренци и Андреас Сеппи, серб Виктор Троицки и другие теннисисты. Из россиян в Стамбул никто не заявился.
Действующим чемпионом соревнований является Чилич. В прошлом году, будучи вторым сеяным, в финале он обыграл лидера посева — канадца Милоша Раонича.