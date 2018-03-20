Представлен новый логотип US Open

Маркетинговая служба US Open представила новый логотип турнира. Смена дизайна приурочена к празднованию 50-летия Открытой эры тенниса, которая берёт начало в 1968 году. Предыдущая версия логотипа была разработана в 1997 году.
«Новый логотип смелый и энергичный, он лучше отражает динамичное развитие турнира. Мы имели удовольствие наблюдать за 50-летним величием соревнований, а наш новый логотип лучше соответствует стремлениями US Open на следующие 50 лет», — цитирует директора USTA по маркетингу Эми Чойн официальный сайт турнира.
Built over 50 years, and for the next 50. Proud to introduce the new logo for the #USOpen as we celebrate 50 years of tennis in the Open Era. Read more: https://t.co/CmtCDsunvu #USOpen50 pic.twitter.com/2MFOhJSe8O— US Open Tennis (@usopen) 20 марта 2018 г.