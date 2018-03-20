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Представлен новый логотип US Open
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USTA представила новый логотип US Open 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Reuters
Маркетинговая служба US Open представила новый логотип турнира. Смена дизайна приурочена к празднованию 50-летия Открытой эры тенниса, которая берёт начало в 1968 году. Предыдущая версия логотипа была разработана в 1997 году.
«Новый логотип смелый и энергичный, он лучше отражает динамичное развитие турнира. Мы имели удовольствие наблюдать за 50-летним величием соревнований, а наш новый логотип лучше соответствует стремлениями US Open на следующие 50 лет», — цитирует директора USTA по маркетингу Эми Чойн официальный сайт турнира.
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