Представлен новый логотип US Open

USTA представила новый логотип US Open

Маркетинговая служба US Open представила новый логотип турнира. Смена дизайна приурочена к празднованию 50-летия Открытой эры тенниса, которая берёт начало в 1968 году. Предыдущая версия логотипа была разработана в 1997 году.