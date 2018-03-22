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Ватерполистки РФ вышли в полуфинал Кубка Европы, обыграв венгерок
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Ватерполистки РФ вышли в полуфинал Кубка Европы, обыграв венгерок 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Мир Белогорья
Женская сборная России по водному полу обеспечила себе место в полуфинале Кубка Европы, обыграв в 1/4 финала ватерполисток из Венгрии.
Решающие поединки турнира проходят в Понтеведре (Испания). В другом четвертьфинале ватерполистки Нидерландов переиграли представительниц Китая со счётом 8:6. За выход в финал российские спортсменки поборются с испанками, а другую пару составили Греция и Нидерланды. Эти матчи состоятся 23 марта.
Водное поло. Кубок Европы. Понтеведра, Испания
Женщины. 1/4 финала
Венгрия — Россия — 9:11.
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