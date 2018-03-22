Ватерполистки РФ вышли в полуфинал Кубка Европы, обыграв венгерок

Женская сборная России по водному полу обеспечила себе место в полуфинале Кубка Европы, обыграв в 1/4 финала ватерполисток из Венгрии.

Решающие поединки турнира проходят в Понтеведре (Испания). В другом четвертьфинале ватерполистки Нидерландов переиграли представительниц Китая со счётом 8:6. За выход в финал российские спортсменки поборются с испанками, а другую пару составили Греция и Нидерланды. Эти матчи состоятся 23 марта.

Водное поло. Кубок Европы. Понтеведра, Испания

Женщины. 1/4 финала

Венгрия — Россия — 9:11.