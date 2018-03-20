Джокович прочитал детям сказку в образовательном музее в Майами 

Экс первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» серб Новак Джокович посетил образовательный музей в Майами, где начинается второй турнир серии «Мастерс 1000» в сезоне. Новак пообщался с 50 детьми разных возрастов, прочитав им сказку. Одна из слушавших Джоковича маленьких девочек присоединилась к нему на сцене в процессе чтения. Небольшой ролик про пребывание Джоковича в музее можно посмотреть в официальном «твиттере» турнира.
Новак стартует на турнире со второго раунда матчем против француза Бенуа Пэра либо немца Миши Зверева.