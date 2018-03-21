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Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2018 году будет увеличен на 10%
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Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2018 году будет увеличен на 10% 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 марта. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в 2018 году увеличится на 10% и составит €39,2 млн Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на директора турнира Ги Форже.
Победители соревнований в женском и мужском одиночном разрядах получат по 2,2 млн каждый, что на €100 тыс. больше, чем в 2017 году. Потерпевшие поражение в первом круге турнира спортсмены заработают по €40 тысяч.
Roland Garros является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема. Соревнования проходят в Париже на грунтовом покрытии.
В 2018 году турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.
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