Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2018 году будет увеличен на 10%

ТАСС , 20 марта. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в 2018 году увеличится на 10% и составит €39,2 млн Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на директора турнира Ги Форже.

Победители соревнований в женском и мужском одиночном разрядах получат по 2,2 млн каждый, что на €100 тыс. больше, чем в 2017 году. Потерпевшие поражение в первом круге турнира спортсмены заработают по €40 тысяч.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема. Соревнования проходят в Париже на грунтовом покрытии.

В 2018 году турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.