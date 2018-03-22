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Кербер стартовала с победы на турнире в Майами
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Кербер стартовала с победы на турнире в Майами 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв в двух сетах представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час и 4 минуты. Кербер выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Ларссон 1 эйс и 3 двойные ошибки. Шведка упустила 3 брейк-пойнта.
За выход в четвёртый круг Кербер поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 23).
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