Кербер стартовала с победы на турнире в Майами

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв в двух сетах представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 4 минуты. Кербер выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Ларссон 1 эйс и 3 двойные ошибки. Шведка упустила 3 брейк-пойнта. За выход в четвёртый круг Кербер поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 23).