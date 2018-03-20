Ларссон одержала волевую победу над Синяковой в первом круге турнира в Майами 

Шведка Юханна Ларссон пробилась во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), одержав волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой — 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Поединок продолжался 3 часа 6 минут. Ларссон сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Синяковой 5 подач навылет, 6 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17. Следующей соперницей Юханны станет немка Анжелика Кербер.
Также во второй круг вышла бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, победившая британку Хитер Уотсон — 7:6 (7:3), 6:2. Она сыграет с китаянкой Чжан Шуай.