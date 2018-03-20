Ещё
Ларссон одержала волевую победу над Синяковой в первом круге турнира в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ларссон одержала волевую победу над Синяковой в первом круге турнира в Майами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Шведка Юханна Ларссон пробилась во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), одержав волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой — 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Поединок продолжался 3 часа 6 минут. Ларссон сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Синяковой 5 подач навылет, 6 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17. Следующей соперницей Юханны станет немка Анжелика Кербер.
Также во второй круг вышла бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, победившая британку Хитер Уотсон — 7:6 (7:3), 6:2. Она сыграет с китаянкой Чжан Шуай.
Чемпионат.com: последние новости
USTA представила новый логотип US Open Одержав волевую победу над Плишковой, Саснович сыграет с Павлюченковой в Майами Вихлянцева победила Аранго в 1-м круге квалификации Майами и может сыграть с Жук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018334
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение