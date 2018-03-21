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Шарапова ответила на жалобы болельщика
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Шарапова ответила на жалобы болельщика 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Tennis Australia
Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на жалобы болельщика на частые снятия с турниров, на которые он покупал билеты, чтобы увидеть игру спортсменки, сообщает ТАСС.
"Я обычно не делюсь своими травмами, потому что они происходят на территории профессионального спортсмена и мы знаем, как с ними лучше справиться. Но это сообщение меня тронуло.
Я не участвую в соревнованиях, если не полностью готова к ним. Мое левое предплечье начало неметь во время матча первого круга в Индиан-Уэллсе. Я испытывала периодические боли и до этого, и врачи запретили мне перелеты в ближайшие три недели восстановления", — написала Шарапова в твиттере.
Также спортсменка заявила, что сделает все возможное для возвращения формы.
Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы.
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