Шарапова ответила на жалобы болельщика

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на жалобы болельщика на частые снятия с турниров, на которые он покупал билеты, чтобы увидеть игру спортсменки, сообщает ТАСС

"Я обычно не делюсь своими травмами, потому что они происходят на территории профессионального спортсмена и мы знаем, как с ними лучше справиться. Но это сообщение меня тронуло.

Я не участвую в соревнованиях, если не полностью готова к ним. Мое левое предплечье начало неметь во время матча первого круга в Индиан-Уэллсе. Я испытывала периодические боли и до этого, и врачи запретили мне перелеты в ближайшие три недели восстановления", — написала Шарапова в твиттере.

Также спортсменка заявила, что сделает все возможное для возвращения формы.

Ранее сообщалось, что Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы.