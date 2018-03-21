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Томич проиграл 251-й ракетке мира на турнире серии «челленджер» в Лилле
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Томич проиграл 251-й ракетке мира на турнире серии «челленджер» в Лилле 

Чемпионат.com 3 часа назад
Австралийский теннисист Бернард Томич в первом круге турнира серии «челленджер» в Лилле проиграл 251-й ракетке мира французу Антуану Хоангу со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Матч продолжался 1 час и 28 минут.
Сезон 2017 года Томич начинал, находясь в числе 30 сильнейших теннисистов мира, но завершил его австралиец за пределами топ-100. Из числа 100 сильнейших он выпал впервые с 2010 года. В прошлом году теннисист выиграл всего 10 матчей на турнирах ATP. Негативно на игре австралийца сказались и травмы.
В 2018 году Томич не получил «уайлд-кард» на турнир в Австралии, а в квалификации он уступил Лоренцо Сонего. Томич впервые с 2008 года пропустил турнир «Большого шлема», проходящий в Австралии.
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