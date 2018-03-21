Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 марта

Разумеется, будь американка в своей лучшей форме и на вершине женского Тура, то оставалось бы обсудить лишь количество сетов, за которые она оформит очередную победу.

Однако Серена после родов и своего возвращения на корт пока напоминает лишь собственную тень. 36-летняя звезда пока находится в пятой сотне мирового рейтинга и лишь пытается нащупать нити, которые приведут к былым результатам.

Серена Уильямс вернулась на корт в Индиан-Уэллсе, где стартовала с двух побед над Зариной Дияс (7:5, 6:3) и Кики бертенс (7:6, 7:5), а уже в третьем круге ее ждала встреча с родной сестрой Винус. Многие ждали борьбы, но ее не вышло: старшая из сестер оформила уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

Нельзя сказать, что экс-первая ракетка мира выглядит совсем уж плохо. Просто пока это далеко то, на что Серена действительно способна. Чувствуется, что ей не хватает практики, а перерыв сказался на скорости ее движений.

Наоми Осака

Японка стала настоящей сенсацией Индиан-Уэллса, где ей удалось добраться до финала и завоевать свой первый титул в карьере. И все по делу, ведь Осака разобралась с сильнейшими соперницами, среди которых Агнешка Радваньска Каролина Плишкова и первая ракетка мира Симона Халеп.

Этот успех позволил 20-летней теннисистке подняться на 22-ю строчку мирового рейтинга. В финале Наоми не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной (6:3, 6:2), которая не менее классно разбиралась с именитыми оппонентками по ходу турнира. Дарья после поражения в решающем поединке признала, что сейчас в игре японки практически нет слабых мест. С этим сложно не согласиться.

Наоми Осака одержала уже семь побед подряд, из которых шесть были добыты в двух сетах.

Прогноз

Теннисистки сыграют между собой впервые. Считаем, что не стоит ждать от Серены ее былой игры уже сейчас. Вряд ли Уильямс-младшая сможет справиться с оппоненткой, которая «смела» с корта Симону Халеп и других, демонстрируя порой просто идеальную игру. Самоотдачи и характера может оказаться мало, поэтому ставим на чистую победу Осаки за 1,84.