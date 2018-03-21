Ещё
Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 марта 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Серена Уильямс
Разумеется, будь американка в своей лучшей форме и на вершине женского Тура, то оставалось бы обсудить лишь количество сетов, за которые она оформит очередную победу.
Однако Серена после родов и своего возвращения на корт пока напоминает лишь собственную тень. 36-летняя звезда пока находится в пятой сотне мирового рейтинга и лишь пытается нащупать нити, которые приведут к былым результатам.
Серена Уильямс вернулась на корт в Индиан-Уэллсе, где стартовала с двух побед над Зариной Дияс (7:5, 6:3) и Кики бертенс (7:6, 7:5), а уже в третьем круге ее ждала встреча с родной сестрой Винус. Многие ждали борьбы, но ее не вышло: старшая из сестер оформила уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:4.
Нельзя сказать, что экс-первая ракетка мира выглядит совсем уж плохо. Просто пока это далеко то, на что Серена действительно способна. Чувствуется, что ей не хватает практики, а перерыв сказался на скорости ее движений.
Наоми Осака
Японка стала настоящей сенсацией Индиан-Уэллса, где ей удалось добраться до финала и завоевать свой первый титул в карьере. И все по делу, ведь Осака разобралась с сильнейшими соперницами, среди которых Агнешка Радваньска, Каролина Плишкова и первая ракетка мира Симона Халеп.
Этот успех позволил 20-летней теннисистке подняться на 22-ю строчку мирового рейтинга. В финале Наоми не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной (6:3, 6:2), которая не менее классно разбиралась с именитыми оппонентками по ходу турнира. Дарья после поражения в решающем поединке признала, что сейчас в игре японки практически нет слабых мест. С этим сложно не согласиться.
Наоми Осака одержала уже семь побед подряд, из которых шесть были добыты в двух сетах.
Прогноз
Теннисистки сыграют между собой впервые. Считаем, что не стоит ждать от Серены ее былой игры уже сейчас. Вряд ли Уильямс-младшая сможет справиться с оппоненткой, которая «смела» с корта Симону Халеп и других, демонстрируя порой просто идеальную игру. Самоотдачи и характера может оказаться мало, поэтому ставим на чистую победу Осаки за 1,84.
LiveSport.Ru: последние новости
«Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик» Шарапова не выступит на турнире в Майами Винус Уильямс сыграет с Касаткиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке47
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой48
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение