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Волейболистки «Сахалина» обыграли «Протон» в матче турнира за 5-8-е места ЧР
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Волейболистки «Сахалина» обыграли «Протон» в матче турнира за 5-8-е места ЧР 

Р-Спорт 2 часа назад
Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Одинцово, завершилась со счетом 3-2 (25:21, 25:23, 20:25, 22:25, 15:10) в пользу «Сахалина».
Позже в среду в заключительном матче первого круга турнира встретятся «Ленинградка» и «Заречье-Одинцово».
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