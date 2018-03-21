Волейболистки «Сахалина» обыграли «Протон» в матче турнира за 5-8-е места ЧР

Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Одинцово, завершилась со счетом 3-2 (25:21, 25:23, 20:25, 22:25, 15:10) в пользу «Сахалина».

Позже в среду в заключительном матче первого круга турнира встретятся «Ленинградка» и «Заречье-Одинцово».