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Женская молодежная сборная России выиграла международный турнир в Сочи
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Женская молодежная сборная России выиграла международный турнир в Сочи 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
В третьем матче турнира россиянки обыграли команду КНДР со счетом 3:2.
Голы забили Диана Кузьмина (45-я минута), Полина Органова (67) и Вероника Куропаткина (77). Ранее сборная России обыграла команды Ирана (2:0) и Румынии (6:1).
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