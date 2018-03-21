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Хасе вышел во второй круг турнира в Майами, где встретится с дель Потро
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Хасе вышел во второй круг турнира в Майами, где встретится с дель Потро 

Чемпионат.com 5 часов назад
Голландский теннисист Робин Хасе вышел во второй круг турнира в Майами (США), со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграв представителя Японии — Юити Сугиту.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. На счету Хасе 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Сугита выполнил 1 эйс, допустил 7 двойных ошибок и 2 раза взял чужую подачу.
Во втором круге Хасе встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5), который на предыдущей неделе стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе.
Майами. Мужчины. 1-й круг
Жоау Соуза (Португалия) — Райан Харрисон (США) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Иржи Веселы (Чехия) — Лукаш Лацко (Словакия) — 7:6 (7:2), 6:3  Микаэль Имер (Швеция, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 7:5, 6:1
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