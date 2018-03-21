Хасе вышел во второй круг турнира в Майами, где встретится с дель Потро

Голландский теннисист Робин Хасе вышел во второй круг турнира в Майами (США), со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграв представителя Японии — Юити Сугиту.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. На счету Хасе 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Сугита выполнил 1 эйс, допустил 7 двойных ошибок и 2 раза взял чужую подачу.

Во втором круге Хасе встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5), который на предыдущей неделе стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе.

Майами. Мужчины. 1-й круг