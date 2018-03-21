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Ван Яфань переиграла Вондроушову, Риске победила Линетт в Майами
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Ван Яфань переиграла Вондроушову, Риске победила Линетт в Майами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Китаянка Ван Яфань (Q) одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Майами в трёх партиях — 6:2, 4:6, 7:6 (7:0). В решающем сете Яфань уступала со счётом 1:4, а также 3:5.
Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Китаянка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Вондроушовой 2 подачи навылет, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В других матчах первого раунда американка Элисон Риске (Q) одержала волевую победу над полькой Магдой Линетт (1:6, 6:0, 6:2), а Се Шувэй из Китайского Тайбэя обыграла британкуКэти Бултер (Q) — 6:4, 7:5.
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