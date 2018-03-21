Ван Яфань переиграла Вондроушову, Риске победила Линетт в Майами

Китаянка Ван Яфань (Q) одержала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Майами в трёх партиях — 6:2, 4:6, 7:6 (7:0). В решающем сете Яфань уступала со счётом 1:4, а также 3:5.

Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Китаянка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Вондроушовой 2 подачи навылет, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.