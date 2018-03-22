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Доден обыграла Сепеду-Ройг, Коллинз победила Бегу в первом круге Майами
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Доден обыграла Сепеду-Ройг, Коллинз победила Бегу в первом круге Майами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Француженка Осеан Доден (LL) одержала победу над парагвайкой Вероникой Сепедой-Ройг в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Майами в трёх партиях — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Француженка выполнила 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Сепеды-Ройг 7 подач навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В другом матче первого круга американка Даниэль Коллинз одержала лёгкую победу над Ириной Бегу из Румынии — 6:1, 6:1.
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