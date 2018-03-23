Халеп одержала волевую победу над Доден и вышла в третий круг турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) одержала волевую победу во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа и 7 минут. Халеп выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Доден 5 подач навылет, 16 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. В третьем круге Халеп, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, скрестит ракетки с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской , которая ранее обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк. Майами. Женщины. 2-й круг Моника Никулеску (Румыния, Q) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) — 6:3, 6:3