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Халеп одержала волевую победу над Доден и вышла в третий круг турнира в Майами
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Халеп одержала волевую победу над Доден и вышла в третий круг турнира в Майами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) одержала волевую победу во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Матч продолжался 2 часа и 7 минут. Халеп выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Доден 5 подач навылет, 16 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
В третьем круге Халеп, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, скрестит ракетки с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской, которая ранее обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк.
Майами. Женщины. 2-й круг
Моника Никулеску (Румыния, Q) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 17) — 6:3, 6:3
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