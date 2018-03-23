Гаврилова обыграла Петкович и сыграет со Свитолиной в третьем круге в Майами

Теннисистка Дарья Гаврилова (26), представляющая Австралию, пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Германии Андреа Петкович (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. У Гавриловой 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Петкович допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Обе теннисистки обошлись без подач навылет.

В третьем круге Гаврилова скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной (4), которая ранее обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку.