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Гаврилова обыграла Петкович и сыграет со Свитолиной в третьем круге в Майами
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Гаврилова обыграла Петкович и сыграет со Свитолиной в третьем круге в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Теннисистка Дарья Гаврилова (26), представляющая Австралию, пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Германии Андреа Петкович (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. У Гавриловой 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Петкович допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Обе теннисистки обошлись без подач навылет.
В третьем круге Гаврилова скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной (4), которая ранее обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку.
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