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Петкович обыграла Херцог и вышла во второй круг на турнире в Майами
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Петкович обыграла Херцог и вышла во второй круг на турнире в Майами 

Чемпионат.com 49 минут назад
Немка Андреа Петкович (Q) в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Майами обыграла в двух сетах представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Петкович реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов, не позволив сопернице взять ни одного гейма на своей подаче.
В других матчах первого круга американка Софья Кенин победила Стефани Фёгель из Швейцарии в двух сетах со счётом 6:4, 6:4, хорватка Петра Мартич обыграла американку Лорен Дэвис — 6:1, 7:5, а Камила Джорджи из Италии уступила хорватке Донне Векич — 0:6, 5:7.
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