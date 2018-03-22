Петкович обыграла Херцог и вышла во второй круг на турнире в Майами 

Немка Андреа Петкович (Q) в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Майами обыграла в двух сетах представительницу Словении Полону Херцог со счётом 6:2, 6:0.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Петкович реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов, не позволив сопернице взять ни одного гейма на своей подаче.
В других матчах первого круга американка Софья Кенин победила Стефани Фёгель из Швейцарии в двух сетах со счётом 6:4, 6:4, хорватка Петра Мартич обыграла американку Лорен Дэвис — 6:1, 7:5, а Камила Джорджи из Италии уступила хорватке Донне Векич — 0:6, 5:7.