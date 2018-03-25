Согласно котировкам, Свитолина разгромит Гаврилову на турнире WTA в Майами

Теннисистка Дарья Гаврилова (26), представляющая Австралию, пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв представительницу Германии Андреа Петкович (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:4. В третьем круге Гаврилова 25 марта скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной (4).

Согласно котировкам букмекеров, у Гавриловой немного шансов в этом матче. Победа украинки оценивается коэффициентом 1.16, победа Свитолиной с форой «-5,5» гейма — 1.75. Если Гаврилова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 5.00. На то, что она сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.95.