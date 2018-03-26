Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела барьер третьего круга на турнире в Майами. 4-я ракетка соревнований обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (26) со счётом 4:6, 6:0, 6:1.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут. Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и 7 раз брала чужую подачу. У Гавриловой 1 эйс и 7 двойных ошибок, она реализовала 3 брейк-пойнта из 4.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.