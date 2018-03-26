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Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами
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Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела барьер третьего круга на турнире в Майами. 4-я ракетка соревнований обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (26) со счётом 4:6, 6:0, 6:1.
Матч продолжался 2 часа и 7 минут. Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и 7 раз брала чужую подачу. У Гавриловой 1 эйс и 7 двойных ошибок, она реализовала 3 брейк-пойнта из 4.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За выход в четвертьфинал уроженка Одессы поспорит с австралийкой Эшли Барти (21), которая ранее обыграла хорватку Петру Мартич.
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