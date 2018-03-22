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Кучер продлил контракт с «Кайсериспором»
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Кучер продлил контракт с «Кайсериспором» 

Советский спорт 25 минут назад
Новый контракт подписан по схеме «1+1». В текущем сезоне 35-летний украинец провел 26 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
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