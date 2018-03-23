Кис не смогла закончить встречу с Азаренко на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (186) во втором круге женского турнира в Майами обыграла американку Мэдисон Кис (15). Встреча продолжалась 1 час 18 минут и досрочно завершилась во втором сете из-за травмы Кис — 7:6 (7:5), 2:0. Азаренко допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. Кис, в свою очередь, 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и выиграла 2 брейк-пойнта. В третьем круге турнира в Майами Виктория Азаренко встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (17).