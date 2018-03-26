Приблизительно в 22:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга на турнире категории Premier Mandatory в Майами, в котором полька Агнешка Радваньска (30) сыграет с белоруской Викторией Азаренко (WC). По личным встречам Виктория ведёт со счётом 12-5. При этом последние два матча остались за Агнешкой. Правда, они не играли уже три с половиной года, с лета 2014-го.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победительница этого матча сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (5), которая прошла представительницу Казахстана Зарину Дияс на отказе в начале второй партии.