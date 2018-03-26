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Текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Азаренко в Майами
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Текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Азаренко в Майами 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Приблизительно в 22:00 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга на турнире категории Premier Mandatory в Майами, в котором полька Агнешка Радваньска (30) сыграет с белоруской Викторией Азаренко (WC). По личным встречам Виктория ведёт со счётом 12-5. При этом последние два матча остались за Агнешкой. Правда, они не играли уже три с половиной года, с лета 2014-го.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победительница этого матча сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (5), которая прошла представительницу Казахстана Зарину Дияс на отказе в начале второй партии.
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