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Вопрос о цвете теннисного мяча вызвал спор в Сети
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Вопрос о цвете теннисного мяча вызвал спор в Сети 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользовали интернета снова разделились на два лагеря, на этот раз из-за цвета теннисных мячей. Поводом для очередного спора стал твит американки Делани Дольд.
OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa
— Delaney Dold (@delaneyanndold) 19 марта 2018 г.
​"Окей, теперь официально. Мой отец только что спросил у Роджера Федерера, какого цвета теннисные мячи, желтые или зеленые, и он сказал, что желтые".
Пост Дольд собрал больше двух тысяч репостов. Часть пользователей согласилась с мнением знаменитого теннисиста.
if roger says they're yellow, theyr yellow 😂😂 pic.twitter.com/anh3Hb8tWl
— narelle (@ensquaredx2) 19 марта 2018 г.
"Если Рожер говорит, что они желтые, значит, они желтые"
Why would you play on green grass with a green ball? Of course it’s yellow 👌🏼👌🏼
— luke (@uberluke86) 20 марта 2018 г.
​"В чем смысл играть на зеленой траве с зеленым мячом? Конечно, он желтый"
​Другие же продолжили настаивать на том, что мячики на самом деле зеленые. Некоторые пользователи приводили в качестве аргумента цвет эмодзи в мессенджерах.
I'm seeing 'em green. Even 👑 Roger seemed a bit dubious
— betungura william (@btswilliam1) 22 марта 2018 г.
​"Я вижу их зелеными. Мне показалось, что даже Рожер засомневался"
@YourMorning The tennis ball 🎾 emoji is green.
— TheAtelieristaLivingStudio (@InterplayInSitu) 21 марта 2018 г.
​"Эмодзи для теннисного мяча зеленый"
Tennis balls are yellow, but when you play with them and they become dirty and lose the fur, they become green, hence the confusion.. @rogerfederer should know better… (the one on the left is still used few minutes but on the right is used quite few times) pic.twitter.com/zK7IVAlz8N
— Chinmay Thosar (@ChinmayThosar) 21 марта 2018 г.
​"Теннисные мячи желтые, но во время игры пачкаются и становятся зелеными"
Один из комментаторов подошел к делу со всей серьезностью, нашел этот оттенок в таблице цветов и выяснил, что его называют желто-зеленым.
pic.twitter.com/r7bVSbzwCW
— Adam Beilman (@AdamBeilman) 20 марта 2018 г.
​Подобная дискуссия возникает не впервые. Периодически в сети и даже СМИ все-таки пытаются выяснить, желтый или зеленый мяч, однако каждый так и остается при своем мнении.
По данным издания Atlantic, когда-то теннисные мячи были белыми и чёрными, но затем телезрители пожаловались на то, что во время трансляции матчей их плохо видно. В результате Международная федерация тенниса предписала организаторам турниров использовать жёлтые или белые мячи.
Самый известный спор по поводу цветовой гаммы изображения разгорелся в феврале 2015 года из-за расцветки платья. Предмет гардероба казался то сине-черным, то бело-золотым.
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