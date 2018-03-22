Вопрос о цвете теннисного мяча вызвал спор в Сети 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользовали интернета снова разделились на два лагеря, на этот раз из-за цвета теннисных мячей. Поводом для очередного спора стал твит американки Делани Дольд.
OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa
— Delaney Dold (@delaneyanndold) 19 марта 2018 г.
"Окей, теперь официально. Мой отец только что спросил у Роджера Федерера, какого цвета теннисные мячи, желтые или зеленые, и он сказал, что желтые".
Пост Дольд собрал больше двух тысяч репостов. Часть пользователей согласилась с мнением знаменитого теннисиста.
if roger says they're yellow, theyr yellow 😂😂 pic.twitter.com/anh3Hb8tWl
— narelle (@ensquaredx2) 19 марта 2018 г.
"Если Рожер говорит, что они желтые, значит, они желтые"
Why would you play on green grass with a green ball? Of course it’s yellow 👌🏼👌🏼
— luke (@uberluke86) 20 марта 2018 г.
"В чем смысл играть на зеленой траве с зеленым мячом? Конечно, он желтый"
Другие же продолжили настаивать на том, что мячики на самом деле зеленые. Некоторые пользователи приводили в качестве аргумента цвет эмодзи в мессенджерах.
I'm seeing 'em green. Even 👑 Roger seemed a bit dubious
— betungura william (@btswilliam1) 22 марта 2018 г.
"Я вижу их зелеными. Мне показалось, что даже Рожер засомневался"
@YourMorning The tennis ball 🎾 emoji is green.
— TheAtelieristaLivingStudio (@InterplayInSitu) 21 марта 2018 г.
"Эмодзи для теннисного мяча зеленый"
Tennis balls are yellow, but when you play with them and they become dirty and lose the fur, they become green, hence the confusion.. @rogerfederer should know better… (the one on the left is still used few minutes but on the right is used quite few times) pic.twitter.com/zK7IVAlz8N
— Chinmay Thosar (@ChinmayThosar) 21 марта 2018 г.
"Теннисные мячи желтые, но во время игры пачкаются и становятся зелеными"
Один из комментаторов подошел к делу со всей серьезностью, нашел этот оттенок в таблице цветов и выяснил, что его называют желто-зеленым.
pic.twitter.com/r7bVSbzwCW
— Adam Beilman (@AdamBeilman) 20 марта 2018 г.
Подобная дискуссия возникает не впервые. Периодически в сети и даже СМИ все-таки пытаются выяснить, желтый или зеленый мяч, однако каждый так и остается при своем мнении.
По данным издания Atlantic, когда-то теннисные мячи были белыми и чёрными, но затем телезрители пожаловались на то, что во время трансляции матчей их плохо видно. В результате Международная федерация тенниса предписала организаторам турниров использовать жёлтые или белые мячи.
Самый известный спор по поводу цветовой гаммы изображения разгорелся в феврале 2015 года из-за расцветки платья. Предмет гардероба казался то сине-черным, то бело-золотым.