Гоффен проиграл Соузе во втором круге турнира в Майами, взяв всего один гейм 

Бельгийский теннисист Давид Гоффен неудачно провёл матч второго круга на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами. Спортсмен, получивший от организаторов седьмой номер посева, проиграл португальцу Жоао Соузе со счётом 0:6, 1:6.
Продолжительность матча составила 1 час и 1 минуту. Гоффен записал на свой счёт 2 эйса и 2 двойные ошибки, бельгиец упустил 4 брейк-пойнта. Соуза выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов. Для Гоффена этот матч стал первым после повреждения глаза.
В третьем круге Соуза встретится с победителем матча Джаред Доналдсон (США) — Фелисьяно Лопес (Испания, 25).
Майами. Мужчины. 2-й круг
Филип Краинович (Сербия, 22) — Лиам Броэди (Великобритания, Q) — 6:3, 6:2