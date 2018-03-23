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Гоффен проиграл Соузе во втором круге турнира в Майами, взяв всего один гейм
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Гоффен проиграл Соузе во втором круге турнира в Майами, взяв всего один гейм 

Чемпионат.com 45 минут назад
Бельгийский теннисист Давид Гоффен неудачно провёл матч второго круга на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами. Спортсмен, получивший от организаторов седьмой номер посева, проиграл португальцу Жоао Соузе со счётом 0:6, 1:6.
Продолжительность матча составила 1 час и 1 минуту. Гоффен записал на свой счёт 2 эйса и 2 двойные ошибки, бельгиец упустил 4 брейк-пойнта. Соуза выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов. Для Гоффена этот матч стал первым после повреждения глаза.
В третьем круге Соуза встретится с победителем матча Джаред Доналдсон (США) — Фелисьяно Лопес (Испания, 25).
Майами. Мужчины. 2-й круг
Филип Краинович (Сербия, 22) — Лиам Броэди (Великобритания, Q) — 6:3, 6:2
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