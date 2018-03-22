Португальский теннисист Жоау Соуза пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США), на двух тай-брейках обыграв американца Райана Харрисона со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Француз Пьер-Юг Эрбер стартовал с победы над американцем Тейлором Фритцем со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Американец Джаред Доналдсон в двух сетах победил представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4.
Видеообзор прошедших поединков второго круга турнира в Майами доступен на «Чемпионате». Соревнования завершатся 1 апреля.