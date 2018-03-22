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Макарова завершила выступление в Майами
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Макарова завершила выступление в Майами, уступив Кар. Плишковой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, уступив представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 5:7, 5:7.
Матч продолжался 1 час и 51 минуту. Макарова выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
За выход в четвёртый круг Плишкова, посеянная под пятым номером, поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей (32), либо с представительницей Китайского Тайбэя Су Шувэй.
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