Макарова завершила выступление в Майами, уступив Кар. Плишковой

Российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, уступив представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 5:7, 5:7.

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. Макарова выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

За выход в четвёртый круг Плишкова, посеянная под пятым номером, поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей (32), либо с представительницей Китайского Тайбэя Су Шувэй.