Согласно котировкам, Феррер выбьет Донского во втором круге турнира в Майами

Россиянин Евгений Донской в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами переиграл словенца Аляжа Бедене со счётом 7:5, 6:4. Следующим соперником Донского станет испанец Давид Феррер (28). Встреча состоится в пятницу, 23 марта.

Согласно котировкам, у Феррера больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 2.75, победа с форой «+3,5» гейма — 1.75. Если Феррер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.44. На то, что испанец сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.95. Ставки на то, что для определения победителя потребуются три сета, принимаются за 2.40.