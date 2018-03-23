Тим: надеюсь, что скоро вернусь к тренировкам 

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о ходе своего восстановления. Спортсмен повредил голеностоп, из-за чего был вынужден сняться с турниров категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами. «Привет из Австрии. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую мне оказали после того, как я снялся с турнира в Индиан-Уэллсе по причине травмы. Хочу сообщить вам, что продолжаю лечение. Надеюсь, что скоро вернусь к тренировкам», — написал Тим в своём «твиттере». Из-за травмы Тим не поможет сборной Австрии в матче Кубка Дэвиса против России (6-7 апреля).
Фото доступно в «твиттере» Доминика Тима.