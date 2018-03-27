Выбежавший на поле болельщик поцеловал Роналду 

В товарищеской встрече между сборными Португалии и Нидерландов случился необычный случай. Выбежавший по окончании матча болельщик подбежал к нападающему португальцев Криштиану Роналду и поцеловал его.
Товарищеский матч Португалия — Нидерланды прошла в швейцарском Каруже и завершилась разгромной победой команды Рональда Кумана со счётом 3:0. Мячи в составе голландце отличились Мемфис Депай, Райан Бабель и Вирджил ван Дейк. Португальцы доигрывали встречу в меньшинстве — на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Жоау Канселу. Отметим, что Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанёс в створ ни одного удара и был заменён на 68-й минуте.