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Выбежавший на поле болельщик поцеловал Роналду
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Выбежавший на поле болельщик поцеловал Роналду 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В товарищеской встрече между сборными Португалии и Нидерландов случился необычный случай. Выбежавший по окончании матча болельщик подбежал к нападающему португальцев Криштиану Роналду и поцеловал его.
Товарищеский матч Португалия — Нидерланды прошла в швейцарском Каруже и завершилась разгромной победой команды Рональда Кумана со счётом 3:0. Мячи в составе голландце отличились Мемфис Депай, Райан Бабель и Вирджил ван Дейк. Португальцы доигрывали встречу в меньшинстве — на 61-й минуте вторую жёлтую карточку получил Жоау Канселу. Отметим, что Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанёс в створ ни одного удара и был заменён на 68-й минуте.
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