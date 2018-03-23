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Медведев вышел во второй круг турнира в Майами
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Медведев вышел во второй круг турнира в Майами 

Советский спорт 2 часа назад
В первом раунде соревнований Медведев в трех сетах победил грека Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 55 минут.
Во втором круге соревнований 22-летний Даниил сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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