Женский турнир в Майами потерял пятерых «сеяных» теннисисток 

Сразу пять игроков «посева» не смогли пробиться в третий круг женской части крупного теннисного турнира в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. Самой значительной потерей выглядит поражение седьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсия от американки Элисон Риск.
Риск пробилась в основную сетку «миллионника» через квалификацию и буквально разгромила именитую соперницу — 6:3, 6:1. А вот 14-я «сеяная» хозяйка кортов Мэдисон Киз была вынуждена сняться с матча с Викторией Азаренко из Белоруссии из-за травмы при счете 6:7, 0:2.
Двенадцатая ракетка Майами немка Юлия Гергес проиграла соотечественнице Каролине Виттхефт — 6:7, 6:4, 4:6. Словачка Магдалена Рыбарикова ("посев" №17) оказалась слабее квалифая из Румынии Моники Никулеску — 3:6, 3:6. Чешка Барбора Стрыцова (№25) уступила американке Кристине Макхейл — 1:6, 4:6.