Женский турнир в Майами потерял пятерых «сеяных» теннисисток 

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Мария Шарапова из-за травмы снялась с теннисного турнира в Майами

Мария Шарапова откровенно ответила одному из своих фанатов

Веснина и Макарова стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде