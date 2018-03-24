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Касаткина проиграла Кенин во втором круге турнира в Майами
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Касаткина проиграла Кенин во втором круге турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Дарья Касаткина (19) потерпела поражение в стартовом поединке на турнире категории Premier Mandatory в Майами, уступив представительнице США Софье Кенин (Q) со счётом 6:3, 2:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час и 51 минуту. На счету Касаткиной 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Кенин выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой (9), которая ранее обыграла белоруску Арину Соболенко.
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