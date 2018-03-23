Виттёфт обыграла Гёргес и может встретиться с Кузнецовой в Майами

Немецкая теннисистка Карин Виттёфт пробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, обыграв соотечественницу Юлию Гёргес (12) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 29 минут. Виттёфт выполнила 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и 5 раз взяла чужую подачу. На счету Гёргес 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. За выход в четвёртый круг Виттёфт, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Светлана Кузнецова (Россия, 18).