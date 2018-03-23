Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами

Виктория Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оформила выход в третий круг турнира в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Соперницей Азаренко, получившей от организаторов wild card, во втором раунде турнира была американка Мэдисон Киз (14-й номер посева), которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:0 в пользу белоруски. Первую партию Азаренко выиграла — 7:6 (7:5), общая продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

В третьем раунде соревнований экс-первая ракетка мира встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, посеянной на турнире под 20-м номером.