Стивенс вышла в третий круг турнира в Майами, Гарсия выбыла 

Американка Слоан Стивенс (13) вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв представительницу Хорватии Айлу Томлянович (WC) со счётом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 13 минут. Слоан 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвёртый круг Стивенс поспорит с румынкой Моникой Никулеску (Q).
Майами. Женщины. Второй круг Ван Яфань (Китай, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — 7:5, 6:3. Элисон Риске (США, Q) — Каролин Гарсия (Франция, 7) — 6:3, 6:1. Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Сорана Кырстя (Румыния, 32) — 7:5, 6:2.